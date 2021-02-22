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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 167 مواطنا بالقصير جنوب البحر الأحمر ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:55 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 167 مواطنا بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التى يتم تنظيمها تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجوب جميع مدن وقرى المحافظة للكشف الطبى على المواطنين مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة قامت على مدار يومى 20 و21 فبراير الجارى، بالكشف على أهالى قرية الحمراوين بالقصير، حيث تم الكشف وصرف العلاج 167 مواطن، واجراء 37 فحص معملى و9 حالة اشعة وعدد 28 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، وتم تحويل عدد 6 حالات لمستشفى القصير لاستكمال العلاج، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

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