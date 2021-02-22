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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة رواد البنوك في مصر الجديدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:55 ص
متهم
متهم
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع وكسر الزجاج لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم،قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر الزجاج الأمامى للسيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة ( شخصين، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر ) وأنهما وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( التتبع وكسر الزجاج).

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا باستخدامها فى وقائع السرقة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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