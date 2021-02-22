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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش للكتابة الإبداعية للطفل بالمركز الثقافي بطنطا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:55 ص
المركز الثقافي بطنطا
المركز الثقافي بطنطا
جمال عاشور
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في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنمية ورعاية المواهب الفنية والأدبية، استكمل المركز الثقافي بطنطا فعاليات اليوم الثاني لنادى الكتابة الإبداعية للطفل مع الكاتب والشاعر الشاب محمد سامى، حيث تحدث عن كيفية اختيار العنوان المناسب للعمل الأدبي، وأبدع في ورش ونادى الكتابة الإبداعية للطفل، بهدف التعرف على أهمية العنوان في العمل الأدبي وكيف يختار الكاتب عنوان مشوق وجذاب، وأضاف شرح التكثيف داخل العمل وضرورة أن يقوم الكاتب بعدم تكرار الجمل وان يحاول أن تكون كل جملة لها أهمية في سياق العمل الأدبي، من خلال ورش الكتابة والإبداعية والحكي المجانية للأطفال بالمركز الثقافي بطنطا الأحد والأربعاء من كل أسبوع الساعة ٥ عصرا.

استكمل فصل الجيتار بمركز تنمية المواهب بطنطا تدريبات الاطفال والشباب على فن العزف على آلة الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ الجيتار بكلية التربية الموسيقية، حيث استعرض مع المبتدئين تعلم أول مقطوعة موسيقية، وفيها تدريب للتعلم على الجيتار، واسمه 1 2 3 4، وهو تدريب يقوي الأصابع ويمدد العضلات ويحسن التواصل بين اليد اليمنى واليد اليسرى والعينين، كما قام بشرح الكورد وهو عبارة عن مجموعة من النوتات الموسيقية تعزف بنفس الوقت، والجدير بالذكر أنه يتم التدريب السبت من كل اسبوع وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

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