برلماني: تعديلات قانون الشهر العقاري تحمى ملكية المواطنين

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن التعديلات التي أضيفت على قانون الشهر العقاري والتوثيق، ستعود بالنفع على المواطنين والدولة.وأضاف مسعود، في تصريح لـ"الدستور"، إنه بعد تطبيق القانون الجديد سيكون هناك سجل عيني للعقارات يقضى على عملية البيع العرفي، وتأخذ الدولة حقوقها من المتهربين من الضريبة العقارية.وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون سيحمي الثورة العقارية في مصر، مشيرا إلى أن وجود قاعدة بيانات للعقارات سيحمي ملكية المواطنين، بوجود ملكية موثقة في الشهر العقاري.