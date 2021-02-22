بتطهير اللجان وإجراءات احترازية.. «تعليم أسيوط» تستعد للامتحانات

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 28 من الشهر الجاري في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواردة في هذا الشأن.ومن جانبه عقد محمدعبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا بحضور وكيل المديرية مجمد إبراهيم دسوقى وضم المديرين والموجهين العموم ومديري الإدارات وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.وأكد وكيل الوزارة الانتهاء من جميع الاستعدادات التي توفر للطلاب والملاحظين والمراقبين كل سبل الراحة سواء داخل اللجان ولجان تقدير الدرجات.وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية تشمل تعقيم وتطهير كافة وتطهير المدارس ودواوين الإدارات ولجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، وجيل وكحول للتعقيم، والتأكد على ارتداء الطلاب الماسكات.وأضاف عبد المحسن أنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوزيع الكحول داخل اللجان ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير، وتقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان، ومراعاة المسافات وتواجد الأطقم الطبية داخل المدارس.وطالب وكيل الوزارة بأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب مشددا على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص دخول المدرسة أثناء فترة الإمتحانات لغير المختصين.