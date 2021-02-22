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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الرعاية الأسقفية: استمرار تطوير الأنشطة التعليمية بالحضانات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:50 ص
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلنت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) استمرار سعيها لتطوير الأنشطة التربوية والتعليمية بحضاناتها وإتاحة فرص تربوية لجميع الأطفال دون تمييز خاصة الأكثر احتياجًا.

ذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم: أنه يتم تنفيذ البرامج التربوية والتعليمية ذات جودة بحضانات المؤسسة حيث تعمل الأنشطة على تحقيق التنمية الشاملة للطفل من مختلف الجوانب البدنية، العقلية، الوجدانية والاجتماعية لينمو نموا شاملًا متكاملًا متوازنًا إلى جانب الشعور بالانتماء وقبول واحترام التنوع والمساواة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

أوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: تحرص المؤسسة على إتاحة بيئة تعليمية جاذبة قائمة على إستراتجية التعليم من خلال اللعب والبحث والاستكشاف وحل المشكلات والتعلم الذاتي وتنمية القدرات الإبداعية، ذلك في إطار من العمل الجماعي وروح التطوع والتعاون وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تمهيدًا لالتحاقهم بالتعليم النظامي.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

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