أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الإثنين، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية، دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة.وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا، الثلاثاء، يشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا يصاحبها بعض البرد في الضبعة، والإسكندرية، ومطروح، ومعظم أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه من المتوقع وجود فرص سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة يتخللها حبات برد على بعض مناطق القاهرة.ويشهد الأربعاء المقبل تحسنا في الأحوال الجوية وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة خليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على تلك المناطق فقط، بينما تتراجع الرياح على أغلب الأنحاء.ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ورياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافيء على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس دافيء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وطقس بارد على جنوب سيناء.