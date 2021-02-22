لصيانة محطة صرف.. انقطاع مياه الشرب عن الإسماعيلية 14 ساعة اليوم

كشفت محافظة الإسماعيلية، عن انقطاع مياه الشرب عن المدينة، اليوم الإثنين، وقال ديوان عام المحافظة في بيان له، أن المياه ستنقطع عن مدينة الإسماعيلية من الساعة الثامنة، مساءا الإثنين، حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء، وذلك لرفع كفاءة وتأهيل أعمال الكهروميكانيكية لمحطة صرف صحي أبوعطوة.وناشدت محافظة الإسماعيلية أهالي مدينة الإسماعيلية، توفير المياه لاحتياجاتهم خلال فترة الصيانة.