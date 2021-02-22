إجراءات استباقية من «الداخلية» لمواجهة تقلبات الطقس

اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.وقامت وزارة الداخلية بنشر أوناش وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة للتعامل مع الأعطال وسحب أي كثافات.ودائما تعتمد وزارة الداخلية، على العديد من الإجراءات الاستباقية، للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد، لموجة الطقس السيئ، من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة، للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين، والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، والمساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.وتشهد البلاد خلال الساعات المقبلة حالة من الصقيع والأمطار المتوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا يصاحبها بعض البرد في الضبعة، والإسكندرية، ومطروح، ومعظم أنحاء الجمهورية.وتشهد الشوارع والميادين ببعض المحافظات وجود مكثف للخدمات الامنية بخاص المرورية منها والتي تعمل على سحب أي كثافات أو أعطال ناتجة عن تراكم مياه الأمطار في بعض الأماكن ومساعدة قائدي السيارات بالطرق البديلة.