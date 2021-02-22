رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير البيئة: مجال مفتوح أمام الشباب للاستثمار في المحميات الطبيعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:45 ص
ياسمين فؤاد، وزيرة
ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
أريج الجيار
طباعة
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المجال مفتوح أمام الشباب للاستثمار فى المحميات الطبيعية بما لايخل بنُظمها البيئية، مؤكدة أن وجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئًا متميزًا، مشيرةً إلى حملة "ECO EGYPT- إيكو إيجبت" الأولى للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.

وتقدمت وزيرة البيئة في ندوة "ريادة الأعمال في قطاع البيئة" بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدورها الدعم دائمًا للشباب حتى بعد التخرج، مشيرة إلى التعاون مع الأكاديمية في مجال المخلفات والذي شهد تفاني والتزام من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة، وقاموا بالمرور على 27 محافظة وهو ما يعد إلتزاما وطنيا وأكاديميا ومهنيا من جانب الأكاديمية.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن امتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئي ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الأفكار والابتكارات الشبابية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة لهم.

وأكد الدكتور علي أبوسنة، على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال فى المناطق الريفية خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث قمنا بإحضار تكنولوجيات بسيطة تم تعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية، وتراوح إجمالى تكلفة الوحدة من 12 إلى 14 ألف جنيه، وساهمت في إنشاء 1600 وحدة كما ساهمت جهود المؤسسة فى إنشاء 26 شركة صغيرة لإنتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التى ترغب فى إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه جاري تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياه كريمة لخلق فرص عمل للشباب في هذا المجال.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 22-2-2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد

تحت رعاية قرينة الرئيس.. «الثقافة» تكشف تفاصيل جائزة «المبدع الصغير»

حمدي البطران يكتب: الصراع في رواية ستائر شفافة

وزيرة الثقافة تعلن خطة مسرح المواجهة والتجوال 2021