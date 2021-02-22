وزير البيئة: مجال مفتوح أمام الشباب للاستثمار في المحميات الطبيعية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المجال مفتوح أمام الشباب للاستثمار فى المحميات الطبيعية بما لايخل بنُظمها البيئية، مؤكدة أن وجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئًا متميزًا، مشيرةً إلى حملة "ECO EGYPT- إيكو إيجبت" الأولى للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.وتقدمت وزيرة البيئة في ندوة "ريادة الأعمال في قطاع البيئة" بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدورها الدعم دائمًا للشباب حتى بعد التخرج، مشيرة إلى التعاون مع الأكاديمية في مجال المخلفات والذي شهد تفاني والتزام من فريق العمل من خلال الإشراف على المنظومة، وقاموا بالمرور على 27 محافظة وهو ما يعد إلتزاما وطنيا وأكاديميا ومهنيا من جانب الأكاديمية.وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن امتنانه بمجهودات وزارة البيئة لخدمة العمل البيئي ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وتقديم العون لهم ولكافة الأفكار والابتكارات الشبابية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة لهم.وأكد الدكتور علي أبوسنة، على تقديم وزارة البيئة الدعم لريادة الأعمال فى المناطق الريفية خاصة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية حيث قمنا بإحضار تكنولوجيات بسيطة تم تعديلها لتتناسب مع البيئة المصرية، وتراوح إجمالى تكلفة الوحدة من 12 إلى 14 ألف جنيه، وساهمت في إنشاء 1600 وحدة كما ساهمت جهود المؤسسة فى إنشاء 26 شركة صغيرة لإنتاج الوحدات بعدد من محافظات مصر من خلال إعطاء قروض ميسرة للشركات التى ترغب فى إنشاء وحدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنه جاري تعميم المبادرة على كافة أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياه كريمة لخلق فرص عمل للشباب في هذا المجال.