مصرع طفل غرقا أثناء لهوه على شاطئ ترعة ببنى سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، غرقا أثناء لهوه بمفردة علي شاطي ترعة عزبة البنك التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.وتلقي العقيد محمود مهني، مأمور مركز الفشن، بلاغا من أهالي عزبة البنك يفيد بمصرع طفل يدعي "م.ص" 4 سنوات في مياه ترعة بالعزبة.وانتقل الرائد احمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلى مكان الحادث حيث تبين أن الطفل ذهب إلى حقل والده وأثناء لهوه بمفرده على شاطئ ترعة أمام أرض والده، سقط في مياه الترعة ولعدم تواجد احد بالقرب منه لقي مصرعه غرقا.تم استخراج الجثة ونقلها لمستشفى الفشن المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الدكتور فاروق زهران، مفتش الصحة، تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة غرق الطفل في مياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة.