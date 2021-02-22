رئيس وزراء بريطانيا: بدء تخفيف إجراءات الإغلاق 8 مارس

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، إن أولى خطوات تخفيف الإغلاق ستبدأ في 8 من مارس.وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد قالت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكشف اليوم الاثنين عن تفاصيل خطته للخروج من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ستكون الأولوية للتواصل الاجتماعي العائلي على إعادة فتح المتاجر، إلى جانب بالرياضات المدرسية والنزهات العائلية.وذكرت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن جونسون سيوجه بإعادة فتح جميع المدارس في 8 مارس كما سيتعهد بالسماح لعائلتين أو مجموعة مكونة من ستة أصدقاء بالتجمع في الهواء الطلق بعد ثلاثة أسابيع.