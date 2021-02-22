رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قطع جثتها ووضعها في ديب فريزر.. إحالة جزار قتل زوجته للجنايات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:39 ص
جزار
جزار
ندى حمدي
طباعة
أحالت نيابة الهرم جزار متهم بقتل زوجته وقطيع جثتها ووضعها داخل ديب فريزر في شقتها بالهرم للجنايات.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واصطحبته لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة، ليشير إلى تقطيع جثتها بساطور.

كان قد تبين العثور على الجثة مقطعة إلى أشلاء داخل ثلاجة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير الصفة التشريحية للإصابات التي لحقت بها لبيان كيفية حدوث الجريمة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى الشقة السكنية التي شهدت العثور على جثة ربة منزل مقطعة إلى إشلاء بالهرم؛ لمناظرة الجثمان، ومعاينة المنزل الذى شهد الجريمة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين انتقلوا بقرار من النيابة العامة إلى مكان الواقعة؛ لرفع الأدلة وفحصها، فضلًا عن إجراء تحليل لعينات الدماء التى تم رفعها بمحيط الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها الذى يعمل جزارا، قد تكون الدافع وراء مقتلها.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج للتحقيق معه حول الواقعة، وبيان مدى علاقته بها من عدمه.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المبحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد الحادث.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة حفيدتها "أ. ف. س."، صاحبة العشرين عاما، مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة.

موضوعات متعلقة

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

الصور

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

رئيس ميناء دمياط: نعمل على تعزيز موقف مصر كمركز إقليمي للغاز

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تحذير وتعليمات لثلاثى الهجوم.. تفاصيل جلسة موسيمانى مع لاعبى الأهلى

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي 2021 | المواعيد كاملة

جنوح عشرات الحيتان الطيارة على أحد سواحل نيوزيلندا

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

تكريم المخرج شفيع شلبي بالمركز الثقافي الروسي الأربعاء القادم

«بيتر ارلنفاين» ضيف «فرح الرقص» بجيزويت الإسكندرية

«فن محوج» تحول رواية «الخيميائي» إلى مسرحية

أنشطة وزارة الثقافة خلال الـ 20 يومًا المقبلة