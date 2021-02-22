بعد توقفها لشهور.. عودة ساعة تعداد السكان للعمل بالغربية

بعد توقف دام لعدة شهور، عادت ساعة تعداد مواليد وسكان محافظة الغربية للعمل مرة أخرى، بعد قيام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بإعطاء تعليمات بإصلاحها بعد أن تسببت الأمطار في توقفها عند ٣٣٨٩ نسمة فقط.وعادت الساعة مرة أخرى للعمل، وتشير إلى تخطي تعداد سكان المحافظة أكثر من ٥ ملايين نسمة.