فؤاد: لدينا نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المجال مفتوح أمام الشباب للاستثمار فى المحميات الطبيعية بما لايخل بنُظمها البيئية، مؤكدة أن وجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئًا متميزًا.وأشارت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى احتياج الشباب إلى أربعة أشياء، وهى إدراك أهمية دوره، ووعيه بهذا الدور، ومشاركته المجتمعية ثم التفكير فى كيفية عمل مشروع فى هذا المجال الذى يقع عليه اختياره.وقالت: لدينا نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة كمبادرة (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير، ومبادرة ( E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التى تعد مخلفات خطرة.وأردفت فؤاد، أنه تغير المفهوم التقليدى للبيئة القائم على القضاء على مواجهة التلوث فقط بل أصبح للقطاع البيئى أيضًا مجالًا للإستثمار وهو ما يتم بالفعل فى مجال المحميات الطبيعية والمخلفات.وأوضحت ما تقوم به الوزارة من مشروعات لدعم الشباب، حيث يوجد 19 مشروعا شبابيا قدمه برنامج تروس، كما تم إنشاء 26 شركة فى مجال البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك مشروع الدراجات التشاركية الذى تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة الفيوم فهو نموذج أيضًا متميز لأفكار وابتكارات الشباب التى تم ترجمتها على أرض الواقع، كما يمكن لأى شاب التقدم بطلب والحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبدء فى مشروعه.جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "ريادة الأعمال فى قطاع البيئة (إدارة المخلفات، المحميات الطبيعية) بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور على أبو سنه مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.