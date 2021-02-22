دراسة تركية: أسعار الغاز الطبيعي تضاعفت في عهد أردوغان

كشف نائب حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، في دراسة حديثة، عن زيادة فواتير الغاز الطبيعي في تركيا الضعفين في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ووفقًا لدراسة أكين، فقد ارتفعت تكلفة 300 متر مكعب من الغاز من 303 ليرات عام 2014، إلى 540 ليرة عام 2021، كما زادت رسوم التقديم على خدمات الغاز من 18 إلى 65 ليرة، وفقًا لموقع «جمهوريت» التركي.وقال أكين «منذ عام 2014 عندما بدأ نظام الرجل الواحد في تركيا، أصبح المواطنون يخافون من استخدام المدفأة».وسبق أن أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، عن قطع الكهرباء عن مليونين و530 ألف مواطن، وقطع الغاز الطبيعي عن 579 ألفًا و642 مواطنًا، لعجزهم عن سداد الفواتير خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.