رفع 100 طن قمامة في طنطا بالغربية

أكد عادل داود، رئيس حي أول طنطا بالغربية، رفع 100 طن قمامة في أكبر حملة نظافة مستمرة بمنطقة الفور القبلية بمدينة طنطا التابعة لنطاق حي أول طنطا، بعد استهداف تراكمات القمامة بشوارع "سكة تلا والتحرير" والشوارع الرئيسية بالكفر القبلية وسيجر والعجيزي.وأضاف داود، أنه بالتوازي مع حملة النظافة المكبرة يتم متابعة تطوير شارعي "المنحر وسكة صناديد" والشوارع المتفرعة بالمنطقة بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية مياه صرف صحي والإناره العامة ورصف الشوارع وعمل المتفرعة منها بالإنترلوك والخرسانة لأول مرة.