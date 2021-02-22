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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صرف صحي» الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد.. وتوجه نصائح للمواطنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:34 ص
اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع
هبه عويضه
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أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، على رفع درجات الاستعداد القصوى، اعتبارًا من صباح اليوم، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، حيث تم نشر السيارات والبدلات، مع استمرار اعمال التطهير للشنايش، والمطابق، والشبكات وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.

جاء ذلك بعد إعلان التنبؤ بحالة الطقس على السواحل الغربية، وعلى مناطق الإسكندرية، والسلوم، وسقوط امطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد أحيانا.

واهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بجميع المسؤولين بالمحافظة، تحذير مواطني المحافظة وتوخي الحذر من الآتي:


1- على المواطنين تدبير الاحتياجات الضرورية، وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من يوم الإثنين وحتى نهاية الفترة الواردة بعاليه، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

3- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

4- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية، وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

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