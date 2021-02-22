رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع عن أدنى مستوى في 7 أشهر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:32 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو عند 1759.29 دولار يوم الجمعة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة اليوم الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونجرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 22-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

الصور

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد

تحت رعاية قرينة الرئيس.. «الثقافة» تكشف تفاصيل جائزة «المبدع الصغير»

حمدي البطران يكتب: الصراع في رواية ستائر شفافة

وزيرة الثقافة تعلن خطة مسرح المواجهة والتجوال 2021