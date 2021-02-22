الفيوم تحصد أول ورابع الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية

حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "الصحافة المدرسية"، نتائج متميزة في مجال مسابقات الصحافة المدرسية على مستوى الجمهورية.و فازت مدرسة عبد السيد تعيلب الابتدائية بإدارة يوسف الصديق التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، وفازت مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بإدارة إبشواي التعليمية، والمدرسة الثانوية الصناعية بنات بالحادقة بشرق الفيوم بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.و تقدم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأجمل وأرق التهاني القلبية للطلاب المشاركين في المسابقة، وفريق العمل المشرف على الطلاب والمدارس الفائزة في المسابقة وتوجيه الصحافة المدرسية بالمديرية، والإدارات التعليمية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل والمشاركة المتميزة والفعالة في مسابقة الإذاعة المدرسية.