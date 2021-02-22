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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فؤاد: دعم وتأهيل الشباب بمشروعات المخلفات والمحميات الطبيعية الصغيرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:31 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الأستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاّ لهؤلاء الشباب وهو ما يتم تنفيذه فى مجال البيئة بدعم من وزارة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان "ريادة الأعمال فى قطاع البيئة (إدارة المخلفات، المحميات الطبيعية)"، بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور على أبوسنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية.

وأوضحت فؤاد ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم فى مجالات مختلفة، مشيرة إلى الدعم الرئاسى الدائم للشباب وللقضايا البيئية، حيث شرُفت برعاية رئيس الجمهورية لمبادرة "اتحضر للأخضر" الأولى من نوعها التى تهتم بالبعد البيئي، حيث تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والشباب وتحثهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية.

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