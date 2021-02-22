آثار أسوان تنظم عرضا موسيقيا عبر منصة عالمية لتعامد الشمس على رمسيس الثاني

يشهد معبد أبو سمبل، بعد قليل، الحفل الموسيقي الذي سيتم تنظيمه في اطار الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، ولكن بدون أي جمهور، وسيتم بثه مباشرة عبر منصة عالمية بهدف الترويج للمنطقة الأثرية والحدث عالميًا.ومن ناحيته قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، إن التجهيزات للحفل الموسيقي داخل المعبد بدأت، وسيتم بثه مباشرة في تمام الساعة الـ11 صباحًا حتي الساعة الـ1 ظهرًا، عبر منصة «سيركل» العالمية يشاهدها أكتر من 20 مليون مشاهد.وأكد مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، لـ«الدستور» علي تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكامل، والإجراءات الأمنية وأن الدعاية والترويج متواجدة عن طريق هذا الحفل الذي سيشاهده أكثر من 20 مليون شخص علي مستوى العالم، وسيتم بدون جمهور.وأشار إلى أن ذلك دون تعطيل الزيارة، حيث أن الزوار يزوروا المعبد بشكل طبيعي، ولكن الحفل بدون حضور وسيتم بثه بشكل مباشر.وكانت الشمس قد تعامدت على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأثنين، وذلك في تمام الساعة الـ6 صباحًا و25 دقيقة.وتمت الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور )، لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الاقداس.وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس معجزة فلكية، وكانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والآلهة رع إله الشمس عند القدماء المصريين.