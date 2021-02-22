البورصة تواصل الصعود بالمستهل.. ومشتريات مؤسسية ترتفع بالمؤشرات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق المتداولة.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2397 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14160 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4426 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3440 نقطة.في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريلك، العامة لصناعة الورق-راكتا، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الأهرام للطباعة والتغليف، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 45.9 ألف سهم، 153.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 859.8 ألف سهم، 338.8 ألف سهم، 3.4 مليون سهم، على التوالي.في سياق آخر أعلن بنك قناة السويس تحقيق صافي أرباح بلغ 601.66 مليون جنيه عام 2020، مقابل أرباح بلغت 542.2 مليون جنيه في العام السابق له، بنسبة نمو 11%، وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 1.55 مليار جنيه مقارنة بصافي دخل بلغ 1.24 مليار جنيه في 2019.فيما تحولت شركة النصر للأعمال المدنية، للخسائر وبلغت 27.02 مليون جنيه عام 2020، مقابل 42.37 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق له 2019، وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 179.94 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 273.05 مليون جنيه خلال 2019.وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، انخفاض الأرباح في العام المالي 2020 جاء نتيجة أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه انخفاض إيرادات التشغيل، وكذلك تم عمل مخصصات لمواجهة الخسائر المتوقعة والمطالبات القضائية والديون المشكوك في تحصيلها، هذا ما أدى إلى انخفاض الربح عن الفترة المقارنة.في سياق منفصل، أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اختلاف إجمالي الأرباح في المؤشرات المجمعة عن الفترة المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والمعلن عنها في الفترة المقارنة بمبلغ 12.12 مليون جنيه، والمؤشرات المرسلة بمبلغ 9.94 مليون جنيه.