محافظ أسوان يوجه بتشديد تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشكل مشدد لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة بكل حزم، من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محذرًا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وداخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس.وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.وتابع" عطية" مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بيان معدلات الاشتباه والإصابة، كما يجري متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهلية، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة.وأوضح المحافظ أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.