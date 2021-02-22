رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتشديد تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:28 ص
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشكل مشدد لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة بكل حزم، من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محذرًا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وداخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.

وتابع" عطية" مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بيان معدلات الاشتباه والإصابة، كما يجري متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهلية، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة  داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

موضوعات متعلقة

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

الصور

image description

جامعة أسيوط: بحث إنشاء وحدات متخصصة لمحو أمية كبار السن

image description

محافظ أسيوط يستعرض ملامح مشروعات مبادرة تطوير الريف المصرى

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

أمطار وبرودة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

سمير الفيل: أنا كاتب مزاجي.. وأبطالي منكسرون يحملون بذرة التمرد

تحت رعاية قرينة الرئيس.. «الثقافة» تكشف تفاصيل جائزة «المبدع الصغير»

حمدي البطران يكتب: الصراع في رواية ستائر شفافة

وزيرة الثقافة تعلن خطة مسرح المواجهة والتجوال 2021