اليوم.. رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام البرلمان العربي
الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:27 ص
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم.
ومن المقرر أن يلقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما ستشهد الجلسة أيضًا توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري.
ومن المقرر أن يلقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما ستشهد الجلسة أيضًا توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري.