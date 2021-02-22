اليوم.. رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام البرلمان العربي

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم.ومن المقرر أن يلقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما ستشهد الجلسة أيضًا توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري.