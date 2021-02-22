اليوم.. الحكم على مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج، بأمانة سر معتز أحمد، اليوم الاثنين، الحكم على محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.رفضت محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، وتقدم محامي هيفاء برفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة.كشفت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبس مدير أعمالها 4 أيام ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا.