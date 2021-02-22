قبل السفر.. جمال سليمان يكثف تصوير مشاهد «الطاووس» الداخلية

يسعى الفنان الكبير جمال سليمان لتكثيف المشاهد الداخلية لمسلسله الجيد "الطاووس" التي يصورها داخل ستوديو مصر بمشاركة أبطال العمل قبل الخروج لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة القادمة.وخلال الأسبوع القادم يسافر الفنان جمال سليمان وطاقم المسلسل إلى الأسكندرية لتصوير عدة أيام هناك ضمن أحداث المسلسل الجديد ليعود بعدها للقاهرة لاستئناف التصوير مجددا، ومن المقرر أن ينهي طاقم العمل التصوير بحلول الأيام الاولى لشهر رمضان."الطاووس"، يشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.