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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«معلومات الوزراء» يطلق تطبيقا جديدا للبيانات والمعلومات المُحدّثة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:23 ص
معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
محمد إبراهيم
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أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء،تطبيقًا جديدًا على الهواتف المحمولة تحت مسمى "IDSC"، وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يُتيح المركز من خلاله البيانات والمعلومات المُحدّثة من مصادرها المتنوعة، لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، بتغطية ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلًا عن أسعار السلع محليًا وعالميًا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.

وثمن رئيس الوزراء هذه الخطوة مؤكدأً أنها تساهم في تعزيز نشر وإتاحة المعلومات الصحيحة لزيادة الوعي المجتمعي، من خلال الإستفادة من التطور التكنولوجي في الوصول إلى المواطنين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز في توفير المعلومات الصحيحة وكذا الدراسات التي تساعد متخذ القرار بوجه عام.

وأوضح أسامة الجوهري، أن التطبيق يشمل أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالميا، مستعرضا الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن والحاصلات الزراعية والعديد من السلع الأخرى، والتي يتم رصدها بالإستناد إلى أكثر من 40 عنصر بيان تُحدث دوريا، هذا بالإضافة إلى رصد أسعار أهم السلع المحلية التي يتم تحديثها يوميًا، ومنها الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتي يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ 20 بيانًا، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان التي تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي الإجمالي، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات ليتضمن التطبيق ما يفوق الـ 1000 قيمة لمختلف عناصر البيانات المحلية.

كما يستعرض التطبيق وضع مصر في المؤشرات الدولية ليغطي في نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشرًا دوليًا تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعي، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.

وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز، أن التطبيق يقدم عبر مكون "آخر الآراء" متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأي والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، حيث يزخر هذا المكون بتحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، فضلا عن رصد أهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة. كما يستعرض التطبيق أيضا رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية والتي تشغل الرأي العام المصري من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، ويبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التي يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلي وعالمي.

ولفت الجوهري إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضًا أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكري المتنوع، سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التي تُقدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألف إصدارة، يتم ضخها عبر مكون الإصدارات والتقارير، والوسائط المُتعددة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إطلاق التطبيق الجديد، يأتي تتويجًا لجهود المركز في مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات، مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها، بما يسهم في ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة عبر "google play store" لمستخدمي الأندرويد وأيضا "app store" لمستخدمي الآويفون.

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