للاختلاس.. الحكم على مندوب تحصيل بهيئة التأمينات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، الحكم على مندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية اختلس أموال من جهة عمله.يصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.و كشف أمر الإحالة عن قيام "م. ح"، مندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية بصفته موظفا عاما اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 41 ألف و273 جنيه مصري والتي قام بتحصيلها من منشأة مطاعم " أ. ا" قيمة مستحقات جهة عمله لدى المنشأة سالفة البيان، لتوريدها لخزينة تلك الجهة فاختلسها لنفسه بنية تملكها ولم يوردها لجهة عمله.وأضاف أمر الإحالة أنه ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهي ايصالات السداد المنسوب صدورها للهيئة قيمة مستحقاتها لدى منشأة المطاعم.