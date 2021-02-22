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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمود الضبع يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:20 ص
محمود الضبع
محمود الضبع
محمد جعفر
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تقدم قبل قليل، محمود الضبع، الصحفي باليوم السابع، بأوراق ترشحه على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين، لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 1822021 إلى اليوم الإثنين 2222021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًاا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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