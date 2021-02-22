انتحار أب وابنه في تركيا بسبب تراكم الديون

أقدم مواطن تركي على الانتحار وتبعه نجله في ولاية وان شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية بسبب ضغط الديون المتراكمة عليهما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية اليوم الإثنين.وكان الشاب الذي يدعى "S. A" والذي ينتج معدات المطبخ الصناعية، اقترض 4 ملايين ليرة تركية من السوق، واختفى لمدة 10 أيام، حيث تدافع الدائنون على منزل والده الذي يدعى "F. A" ويبلغ من العمر 65 عاما، لم يتحمل الأب ضغط الدائنين واختفاء ابنه، وشنق نفسه على شجرة، وعندما علم الابن بانتحار والده، انتحر هو الآخر في غرفته بإحدى الفنادق في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.يذكر أنه 1370 شخصًا أقدموا على الانتحار في تركيا بسبب الفقر منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء التركي في 2020، مع حدوث 566 حالة انتحار في 2018 و2019.