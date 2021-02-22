اليوم محاكمة 5 متهمين بخلية أكتوبر

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين لاتهماهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية، وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.