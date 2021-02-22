رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة الطيران تدرس استمرار تخفيض أسعار التذاكر بعد «شتي في مصر»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:18 ص
أسعار تذاكر الطيران
أسعار تذاكر الطيران
محمود السعدي
طباعة
صرحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الوزارة بصدد الموافقة على استمرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران للرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات الداخلية، في إطار حرص مسؤولي وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، في ظل انخفاض معدلات التشغيل الجوي والركابي خلال الآونة الأخيرة، نتيجة استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، والذي ألقى بظلاله على قطاع النقل الجوي العالمي بداية من العام الماضي وحتى الآن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الطيران المدني ستسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة الحملات الترويجية والتسويقية عبر شركات الطيران التابعة لها والمطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، لزيادة معدلات الحركة الركابية وجلب أكبر عدد من الأفواج للتنقل بين المدن المصرية، في ظل التجهيزات الضخمة التي تتميز بها.

وأشارت إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الحركة الجوية وتقديم منتجات وبرامج سياحية جاذبة وجديدة، بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو إيجاد حلول مبتكرة وحديثة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية من خلال استقطاب المزيد من الأنماط السياحية وبما يثمن المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر كمقصد سياحى هام بين دول العالم.

وأوضحت المصادر، أن حصول المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات، سيساهم بشكل كبير للغاية على زيادة معدلات التشغيل خلال الفترة المستقبلية مع قرب حلول الفصل الصيفي، بالإضافة إلى بدأ العديد من دول العالم في تطعيم المواطنيين باللقاحات المضادة للفيروس القاتل، ما يساعد على سهولة السفر والتنقل بين الدول.


موضوعات متعلقة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)