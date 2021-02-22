وزارة الطيران تدرس استمرار تخفيض أسعار التذاكر بعد «شتي في مصر»

صرحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الوزارة بصدد الموافقة على استمرار تخفيض أسعار تذاكر الطيران للرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات الداخلية، في إطار حرص مسؤولي وزارتي الطيران المدني والسياحة على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، في ظل انخفاض معدلات التشغيل الجوي والركابي خلال الآونة الأخيرة، نتيجة استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، والذي ألقى بظلاله على قطاع النقل الجوي العالمي بداية من العام الماضي وحتى الآن.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الطيران المدني ستسعى خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة الحملات الترويجية والتسويقية عبر شركات الطيران التابعة لها والمطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية، لزيادة معدلات الحركة الركابية وجلب أكبر عدد من الأفواج للتنقل بين المدن المصرية، في ظل التجهيزات الضخمة التي تتميز بها.وأشارت إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز الحركة الجوية وتقديم منتجات وبرامج سياحية جاذبة وجديدة، بالإضافة إلى سعيها الدائم نحو إيجاد حلول مبتكرة وحديثة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية من خلال استقطاب المزيد من الأنماط السياحية وبما يثمن المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر كمقصد سياحى هام بين دول العالم.وأوضحت المصادر، أن حصول المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات، سيساهم بشكل كبير للغاية على زيادة معدلات التشغيل خلال الفترة المستقبلية مع قرب حلول الفصل الصيفي، بالإضافة إلى بدأ العديد من دول العالم في تطعيم المواطنيين باللقاحات المضادة للفيروس القاتل، ما يساعد على سهولة السفر والتنقل بين الدول.