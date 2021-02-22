إصابة ممرض في سقوط أسانسير بمستشفى السلام

أصيب ممرض بمستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام إثر سقوط الأسانسير به الخاص بالمستشفى من الطابق الثالث، وتم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وذكر مصدر بأن الممرض يدعى "أحمد. ن" وأصيب بعده إصابات بالغة، وعلى إثرها تم نقله لغرفة الرعاية المركزة بالمستشفى.وكان قد ورد بلاغا لغرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضى المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.