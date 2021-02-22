بعد إيقافها بسبب الزمالك.. من هي المذيعة مي حلمي؟

قرر مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم» إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق عما بدر منها، إذ رصدت القناة أن المذيعة وفريق الإعداد أخطأوا في نسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها في السطور التالية.1- درست مي حلمي بمعهد فنون مسرحية، ثم الإرشاد السياحي، وعملت به لمدة 6 سنوات.2- قدَّمت برنامجًا إذاعيًا بعنوان "حلمي مع مي حلمي " على إذاعة "محطة مصر".3- قدمت برنامج "أوسكار الأغنية الشعبية" على قناة "شعبي FM".4- تقدم على الراديو "9090" برنامج "ماتسمعش وبس".5- تزوجت من الفنان محمد رشاد وانفصل الثنائي وظهرت مي حلمي، من خلال فيديو عبر خاصية "إنستجرام"، وأكدت أنها تعرضت لظلم كبير طوال فترة زوجها من محمد رشاد حتى قررت الانفصال، مشيرة إلى أن هنالك نوعا من أنواع الخيانة بالعلاقة.6- ظهرت للمرة الأولى في التلفزيون من خلال قناة النهار رياضة، حيث قدَّمت برنامجًا رياضيًا.