التحقيقات في مصرع فتاة في حادث تصادم: السرعة الزائدة السبب

كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، في حادث اصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها الطريق مما اسفر عن مصرعها، أن السرعة الزائدة وراء الحادث.كانت النيابة قد صرحت بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها ودخولها في غيبوبة، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.و كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد باصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها الشارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أنه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل بعدها في غيبوبة عدة أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها.