الفلبين تسجل 2288 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 563 ألفا و456 حالة.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية -في بيان أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية اليوم الإثنين- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، جراء الإصابة بالفيروس التاجي، لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفًا و94 وفاة.وأشارت إلى أن 33 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 522 ألفًا و874 متعافيًا.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 28 ألفا و488 حالة.