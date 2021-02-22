أفغانستان: ارتفاع حصيلة استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن إلى 10 قتلى ومصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين إلى 4 قتلى و6 مصابين.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن بقنبلة على جانب الطريق أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 3 مسؤولين بالداخلية وطفل إلى جانب إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال وسيدتان.من جانبها، نفت جماعة "طالبان" أي علاقة لها بالهجوم رغم أن الحكومة عادة ما تتهمها بتنفيذ الهجمات من هذه النوعية.