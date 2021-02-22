أفغانستان: ارتفاع حصيلة استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن إلى 10 قتلى ومصابين
الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:13 ص
أ ش أطباعة
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين إلى 4 قتلى و6 مصابين.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن بقنبلة على جانب الطريق أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 3 مسؤولين بالداخلية وطفل إلى جانب إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال وسيدتان.
من جانبها، نفت جماعة "طالبان" أي علاقة لها بالهجوم رغم أن الحكومة عادة ما تتهمها بتنفيذ الهجمات من هذه النوعية.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن بقنبلة على جانب الطريق أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 3 مسؤولين بالداخلية وطفل إلى جانب إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال وسيدتان.
من جانبها، نفت جماعة "طالبان" أي علاقة لها بالهجوم رغم أن الحكومة عادة ما تتهمها بتنفيذ الهجمات من هذه النوعية.