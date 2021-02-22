الاحتلال يجري أعمال حفريات استيطانية وسط الخليل

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعمليات حفر وتمديدات بنيه تحتية استيطانية، خلف محطة الحافلات المركزية "الكراج القديم" داخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان للوكالة الفلسطينية، ان سلطات الاحتلال باشرت عمليات حفر بآليات ثقيلة خلف المحطة، من أجل توسيع معسكر للجيش المقام على أراضي المواطنين وسط الخليل.