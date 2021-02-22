«محلية النواب» تناقش اليوم بيان وزير التنمية المحلية

تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الإثنين، مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والذي ألقاه أمام المجلس وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، وذلك بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.يأتي ذلك فى الوقت الذي تشهد المناقشات أيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية للمواطنين.