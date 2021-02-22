التضامن: 151 مليار جنيه لتطبيق «حياة كريمة» في 51 مركزا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم الانتهاء من حصر 51 مركزا لبدء مبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال المرحلة الحالية، بعد التوسع فيها بناء على التوجيهات الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.وأشارت إلى أنه سيتم البدء إلى هذه المرحلة مارس المقبل.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات للدستور، أنه تم اتاحة مخصصات بلغت 150 مليار جنيه للمرحلة الحالية والتى ستضم الـ 51 مركزا.وأوضحت أنه تم عقد لقاء بين وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية، ووزير الرى، لبحث موضوع تبطين الترع بعد تنقيتها، بقيادة التنمية المحلية والمحافظين، لبدء أول مرحلة فى البحيرة بأول مركز لدراسة الموقف.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن دور وزارة التضامن يتعلق بحصر الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، وفى مجال التمكين الاقتصادى، مشيرة إلى أن منظور وزارة التضامن هو استغلال تطوير تبطين الترع، وتدوير المخلفات وجمع القمامة، الذى يرتبط بتمكين اقتصادى، وتحقيق فرص واعدة أما من مخلفات زراعية وإتاحة تروسيكلات وسيارات لنقل القمامة من أماكن تجمعاتها، أو من خلال التوعية للمجتمع المحلى بعدم إلقاء القمامة بالغرامات التى تتكبدها الأسر حال إلقاء مخلفاتها مثل إلقاء مواشى نافقة.وأوضحت أنه تم الاتفاق مع التنمية المحلية لتخصيص جزء لتجميع القمامة، وطرح بدائل للأسر لتحسين سلوكياتها وتوفير البدائل، بمشاركة جمعيات تنمية المجتمع، لافتة إلى أن تكلفتها ستدخل بشكل غير مباشر ضمن برامج التمكين الاقتصادى، موضحة أن البداية ستكون من محافظة البحيرة.وأكدت أنه سيتم فتح باب التبرعات للمبادرة، أمام القطاع الخاص، لافتة إلى أنه يمكنه التبرع بموارد مالية أو موارد عينية، مثل التبرع لسكن كريم أو تجهيز حضانات.