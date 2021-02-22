إنشاء 11 مدرسة ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد اللواء حسن الجمال؛ رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، اجتماعًا بحضور الشركات المنفذة لمشروع حياة كريمة، وهيئة الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير الإدارة الهندسية لإنشاء 11 مدرسة، منها 3 مدارس تجريبية، كما تم الرفع المساحي، ومعاينة أماكن إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي لمعاينة المواقع المرشحة للمشاريع الخاصة بالمبادرة.كما أجرى حسن الجمال جولة للمرور على المنازل التي تحتاج إلى ترميم أو إنشاء أو تشطيب، لحصر أعدادها في 3 قرى هي ( بهيج – أبو صير – الغربانيات)، وذلك في إطار إعطاء إشارة البدء في تنفيذ مشروع حياة كريمة لـ 1400 قرية بمركز ومدينة برج العرب بالإضافة إلى النجوع والتوابع.