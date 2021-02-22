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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 54 قضية تموينية بسوهاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:01 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداحلية بسوهاج، عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة من بينها "علي. ع. ز. م" 26 سنة صاحب مخبز ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه 50 بطاقة تموينية بدون وجه حق بقصد اختلاس المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

كما تم ضبط 150 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين و7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و3 قضايا عدم وجود الميزان الحساس بالمخبز و4 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتي إدارة منشأة بدون ترخيص و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز تم التحفظ على المتهمين جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله.

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