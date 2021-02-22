العراق يعتقل إرهابي تابع لـ«داعش» في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال إرهابي ينتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال كمين محكم في مدينة نينوى بالموصل.وذكرت الوزارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة «السومرية نيوز» - أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على إرهابي في صفوف داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى «ديوان الجند»، موضحة أن «العملية تمت بشكل مفاجيء في الجانب الأيمن لمدينة الموصل».