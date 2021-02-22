15 وفاة و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الإثنين، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 236 ألفا و666 شخصا.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "=«صوفيا» البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 15 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9854 وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 26 ألفا و560 شخصا منهم 3880 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 321 في وحدات العناية المركزة.