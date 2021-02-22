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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبير موسى: نرفض الحوار مع الإخوان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:55 ص
عبير موسى
عبير موسى
أمينة ذكى
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قالت رئيس الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسى، أمس الأحد، خلال تظاهرات شهدتها مدينة سوسة للمطالبة برحيل رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وإسقاط حكومة هشام المشيشي: إن العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان تؤكد رفضها إجراء أي حوار سياسي مع الإخوان.

وأضافت موسى في كلمة لها: "الوقت قد حان للاحتجاج والنزول إلى الشوارع، في ظل استمرار أزمة البلاد وتدهور مختلف القطاعات، ومن ذلك المؤسسات العمومية والسياحة والطاقة".

وتابعت: "ما دام الإخوان في الحكم، لن يصلح شيء في البلاد، بكل فخر الحزب الدستوري قادر على تحريك الشارع بطريقة مؤطرة وسلمية واحتجاج اليوم في سوسة خير دليل على ذلك".

واستطردت موسى: "لن نرضى بالاستعمار ولن ننحني ولن نركع ولن نضع أيادينا في أياديكم الملطخة بالدماء، في إشارة إلى حركة النهضة، رفع أنصارها شعارات مناهضة لحركة النهضة ومن بينها «يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان".

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