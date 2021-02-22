أمريكا: السعودية تريد حل سلمي باليمن.. وعلى «الحوثيين» اختيار التفاوض

قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب باليمن وعلى الحوثيين اختيار التفاوض، بحسب قناة «العربية».وأشار «ماكنزي»، إلى أن المملكة العربية السعودية لديها الرغبة والنية الصادقة في الوصول إلى حل سلمي باليمن.وأمس الاحد، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن.وقال محمد جواد ظريف: «لم نتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن لعمليات التحالف في اليمن»، مشيرا إلى أن «إيران ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى».