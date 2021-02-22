الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين، عند مستوى 0.302 دينار في حين استقر اليورو عند مستوى 0.336 دينار مقارنة بأسعار أمس الأحد.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 423ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.336 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.