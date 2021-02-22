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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 1362 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:47 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني وتوقيع الكشف الطبي على 1362 حالة في قرية "طحلة" التابعة للإدارة الصحية بمدينة بنها، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد عبد الغني أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح وأن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين وأسفرت عن إجراء الكشف الطبي على 1362 مواطنا ومواطنة بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لـ137 حالة بالإضافة إلى تحويل 33 حالة ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو عمليات جراحية.

وأضاف أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض في فصل الشتاء والالتزام باستخدام الواقيات الشخصية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء، منسق القوافل الطبية بالقليوبية، إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة، حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين.

وفي وقت سابق نظمت لجنة إدارة الأزمات بقرية "دجوي"، بمركز بنها بمحافظة القليوبية قافلة طبية مجانية للكشف عن الأهالي.

وتضمنت القافلة الكشف بالمجان وعمل رسم قلب وتحاليل طبية وقياس الضغط وقياس السكر وصرف العلاج مجانا.

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