متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

تنتقل معروضات متحف فريك كوليكشن الشهيرة بنيويورك، التي تضم أعمالا فنية من عصر النهضة إلى القرن التاسع عشر، إلى مبنى آخر مؤقتا بدءا من مارس المقبل.وأعلن القائمون على متحف فريك كوليكشن، أن أجزاء كبيرة من مجموعة المتحف الذي أغلق منذ مارس 2020 جراء الجائحة، سوف تعرض في مبنى فريك ماديسون، من 18 مارس فصاعدًا.وهذا المبنى المصمم على الطراز الوحشي من جانب المهندس المعماري مارسل بروير على الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن، انتهى بناؤه في 1966، الذي ضم متحف ويتني للفن الأمريكي حتى 2014 وكان أيضا فرعا مؤقتا لمتحف الميتروبوليتان.غير أنه جراء تكاليف التشغيل المفرطة، انسحب متحف الميتروبوليتان من المشروع في وقت مبكر عن الموعد المخطط له.